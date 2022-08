Regione Lombardia punta sul turismo partendo dai cittadini

Regione Lombardia propone di partecipare al sondaggio avviato per definire insieme la strategia per il turismo e l’attrattività per il triennio 2023-25.

Con questa consultazione Regione Lombardia si mette in ascolto, con l’obiettivo di raccogliere opinioni e contributi sulle opportunità nel processo di ripresa e di crescita del turismo lombardo.

Siamo infatti davanti a nuove sfide e a profondi cambiamenti, che rendono il ruolo del turismo ancora più decisivo per elevare il benessere sociale e incrementare la competitività del sistema economico e produttivo, accrescere le competenze e la qualità del capitale umano, contribuire allo sviluppo sostenibile.

È possibile partecipare alla consultazione fino al 15 settembre 2022 cliccando al seguente link www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/iniziative/sondaggio-turismo

I risultati saranno raccolti in modo anonimo e presentati in forma aggregata in una relazione finale che verrà resa disponibile sulla Piattaforma regionale Open Innovation.

