A Bareggio le associazioni 'Adottano una panchina'

L'iniziativa è nata dal consigliere comunale Angelo Cozzi con lo scopo di abbellire con colori vivaci le panchine di alcune zone del paese per renderle più gradevoli.

Il sasso lanciato nello stagno ha cominciato a formare qualche cerchio. Qualche associazione ha aderito alla proposta del comune di Bareggio di abbellire con colori vivaci le panchine di alcune zone del paese per renderle più gradevoli e per conferire alle aree un valore aggiunto in termini di decoro urbano. L'iniziativa è nata dal consigliere comunale Angelo Cozzi e si chiama "Adotta una panchina". Ad accogliere l'invito sono state ,tra le altre, Croce Verde, Pro Loco, Asd Volley e, ultimamente, l'Avis " Un'idea- ha spiegato tempo fa il primo cittadino Linda Colombo che l'ha subito accolta entusiasticamente - che ci permette da un lato di restaurare le panchine del centro a costo zero e, dall'altro, di dare visibilità alle nostre associazioni". E, a quanto pare, l'idea ha sedotto anche altre realtà limitrofe.

