Parcheggi gratuiti in centro

Il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Enzo Tenti: “Per mitigare i disagi e agevolare i cittadini durante i lavori di riqualificazione di Via Pusterla”

Aveva preannunciato nei giorni scorsi soluzioni che mitigassero i possibili disagi creati dalla chiusura di Via Pusterla per lavori di riqualificazione. “Oggi la Giunta comunale ha deliberato la gratuità del parcheggio pubblico di Via Volta/Via Cavallari e del multipiano di Via De Gasperi per il periodo dal 22 agosto al 10 settembre: una soluzione che come Amministrazione mettiamo in campo a favore dei Cittadini e di quanti hanno necessità di recarsi in centro ma che troveranno chiusa al traffico veicolare anche Via Volta”. Così il Vicesindaco Enzo Tenti spiega la scelta della Giunta. “Anche se effettuati in un periodo di minor traffico veicolare e di sospensione delle attività didattiche, ci rendiamo conto che i lavori previsti e la chiusura delle due vie possano arrecare qualche disagio al traffico cittadino o per chi viene da fuori; la gratuità dei due parcheggi consente sicuramente di evitare agli automobilisti di girare in città in cerca di altre soluzioni per raggiungere il centro e i servizi dislocati in Via Pusterla, penso ad esempio alla posta”.

Si ricorda che la chiusura di Via Pusterla partirà dalle ore 8.30 di lunedì 22 agosto e si protrarrà sino al 10 settembre salvo termine anticipato dei lavori, ma resterà comunque garantito l’accesso pedonale alle residenze e alle attività commerciali presenti nella via. In Via Volta, anch’essa preclusa al traffico veicolare, potranno accedere i soli residenti.

