Fare 'surf'... a Milano!

Il Wakeparadise Milano include due circuiti wakeboard: il Full Size Cable, pensato per coloro che hanno già confidenza con la tavola e che comprende numerose strutture costruite per eseguire evoluzioni. Il System 2.0, invece, è un impianto scuola.

Nel comune di Peschiera sorge il WakeParadise Milano che con i suoi 50,000 metri quadrati è il più grande watersports park d’Italia. In questo parco si viene per surfare, ma anche per rilassarsi e godere di un'atmosfera divertente e rilassata, grazie alle postazioni “chill”, il bar e le numerose attività che il club propone ai suoi tesserati, in grado di far dimenticare di essere così vicini alla città. Il Wakeparadise Milano include due circuiti wakeboard: il Full Size Cable, pensato per coloro che hanno già confidenza con la tavola e che comprende numerose strutture costruite per eseguire evoluzioni. Il System 2.0, invece, è un impianto scuola, ideale per chi si approccia per la prima volta alla disciplina, formato da 2 pali distanti circa 150 metri in cui gli istruttori qualificati possono regolare la velocità di traino.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!