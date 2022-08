Stelle cadenti: dove vederle?

I più gettonati sono la zona del Campo dei Fiori (il piazzale della caserma o l’ingresso dell’Osservatorio) e il Forte d’Orino. Ma sono tante le opportunità.

Per la notte di San Lorenzo, anche in provincia di Varese, non mancano i posti dove poter ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti. I più gettonati sono la zona del Campo dei Fiori (il piazzale della caserma o l’ingresso dell’Osservatorio) e il Forte d’Orino.

Per chi invece vuole spingersi un po’ più lontano dalla città e vuole programmare una gita in notturna c’è Monteviasco, ma anche la zona dei Mulini di Piero che regala uno scorcio di cielo da tenere sotto osservazione. Tutto questo per chi ama l’osservazione “libera”. Chi invece preferisce affidarsi a qualche appuntamento organizzato dispone di una buona scelta.

Perseidi in villa

Domani, Mercoledì 10 e giovedì 11 agosto, nella Notte di San Lorenzo legata al passaggio dello sciame meteorico delle Perseidi, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno ospita due serate di osservazioni del cielo notturno nell’ambito delle Sere d’Estate Fai. Si parte alle ore 18.00 con la possibilità di visitare la villa e poi di cenare sul prato con un cestino da picnic fornito dal ristorante interno I Rustici (prenotazione via email obbligatoria).

Il clou della serata inizia alle ore 21.30 con l’inizio dell’osservazione guidata del cielo stellato a cura dell’Osservatorio Astronomico Schiaparelli nello scenografico teatro del parco di Villa Della Porta Bozzolo: le stelle e i pianeti scrutati dal telescopio vengono proiettati in tempo reale su uno schermo, permettendo così di osservare il cielo in modo inedito (in caso di cielo coperto, il racconto avviene tramite una proiezione virtuale del cielo stellato). La prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti; per ulteriori informazioni telefonare al numero 0332 624136.

Doppio appuntamento al Parco Pineta

Nella suggestiva atmosfera del Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate, immersi nel cuore del parco, sarà possibile godersi la vista delle Perseidi degustando un rilassante picnic.

Il primo appuntamento, venerdì 12 agosto, è ormai sold out e vede l’accompagnamento della Celtic Harp Orchestra che presenta “Songs for Gaia – Poeti, viaggiatori, amanti … antiche storie e leggende in chiave moderna”. Ci sono ancora posti disponibili, invece, sabato 13 che prevede la musica di Clio and Maurice, un duo che fonde voce, archi ed elettronica a fare da sottofondo. L’appuntamento è per le ore 20, orario di apertura dei cancelli; l’ingresso è consentito fino alle ore 20.45. Prenotazione obbligatoria.

