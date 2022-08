Per riflettere, per sognare, per confrontarsi. Per ogni età e gusto. Seimila libri, sotto il cielo di Legnano, cercano chi li possa adottare e far entrare nella loro biblioteca ma, prima ancora, nel loro cuore.

Per riflettere, per sognare, per confrontarsi. Per ogni età e gusto. Seimila libri, sotto il cielo di Legnano, cercano chi li possa adottare e far entrare nella loro biblioteca ma, prima ancora, nel loro cuore. A metterli a disposizione è la Casa del volontariato di via dei Salici che li ha raccolti da svariate donazioni effettuate da cittadini facendoli poi catalogare dal Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) nella sala lettura 'Melvin Jones'. 'Libri liberi', questo il titolo dell'iniziativa, andrà avanti per l'intero mese d'agosto. La distribuzione avverrà tutti i venerdì nelle varie zone della città. Per Oltrestazione sono state scelte le vie Caduti di Nassiriya, Venezia, Menotti, Rossini e XX Settembre. Per Oltresempione sono state invece individuate le zone dei giardini Alda Merini, Padre Giuliani, Piera Pattani e Donatori del sangue. Della distribuzione dei volumi si stanno occupando Pari e dispari, Circolo Santa Teresa, Laboratorio di quartiere Mazzafame e associazione El Condor.

