Acqua agli alberi più giovani: triplicato servzio autobotti

Prosegue l'azione del Comune di Milano per tutelare le alberature dalla siccità e dalle ondate di calore che quest’anno si stanno manifestando in modo eccezionalmente violento e continuato. L'Amministrazione comunale ha triplicato il servizio di autobotti che ha l'obiettivo di portare acqua agli alberi più giovani, ovvero quelli piantati negli ultimi tre anni, e ha intensificato la frequenza delle bagnature, portandola da intervalli di 12/14 giorni a 6/7 giorni. Questa azione, è bene specificarlo, è stata attuata a prescindere dalle ordinanze di divieto di bagnatura che non hanno mai riguardato le giovani alberature. Negli ultimi sei mesi, il Comune ha lavorato per rendere più efficiente il servizio di manutenzione del verde con lo scopo di mitigare l'effetto delle alte temperature e mantenere in buone condizioni il verde cittadino, nella consapevolezza che, se le piogge autunnali garantiranno la ripresa per i prati, le alberature - soprattutto quelle più giovani - hanno bisogno di maggiore e costante attenzione e tutela.

