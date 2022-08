Estate Castanese anche a settembre

Qualche settimana di pausa e, poi, sarà di nuovo la volta di tornare ad animare Castano. L'Estate Castanese, infatti, non è ancora finita.

Qualche settimana di pausa e, poi, sarà di nuovo la volta di tornare ad animare Castano. L'Estate Castanese, infatti, non è ancora finita. No, perché a settembre ecco gli ultimi appuntamenti in calendario. Precisamente, il 2 in viale Rimembranze sarà la volta di 'Spettri, inno alla vita' con la compagnia teatrale 'Il Punto', mentre il 17 spazio, alle 10 a 'Sei... in pista' (corsa in pista organizzata dall'Asd Amici dello Sport al campo sportivo di via Olimpiadi) e alle 17 alla 'Festa dello Sport' in piazza Mercato. Infine, il 18 tutti alla 'Caccia al tesoro' della Pro Loco in piazza Mazzini.

