Accoglienza buyers internazionali

Nell’ambito del progetto Turismo Milano MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition), che mira alla valorizzazione del territorio come destinazione MICE, tra giugno e luglio sono stati organizzati due momenti di accoglienza di buyers internazionali: il primo dal 21 al 24 giugno e il secondo dal 17 al 21 luglio. Questi due FAM TRIP, svolti tra Milano e Monza, hanno dato modo ad un gruppo di 29 buyers ed operatori internazionali di settore di visitare il territorio e i suoi centri congressuali. Il target di riferimento dei buyers è stato il mercato europeo, nel primo appuntamento, e quello nord americano nel secondo. Le due giornate, infatti, hanno visto la partecipazione di buyers internazionali provenienti da Francia, UK, Svizzera, Germania, Canada e USA. Gli operatori esteri hanno visitato oltre 40 strutture e location. Inoltre hanno avuto la possibilità di conoscere meglio il territorio e le sue eccellenze artistiche, gastronomiche e culturali. Infine, gli operatori hanno potuto incontrare 50 aziende locali tramite meeting one-to-one digitali e momenti di networking in presenza. Durante il primo semestre il piano di promozione ha visto anche la partecipazione del sistema turistico del territorio a diversi eventi di promozione internazionale e a manifestazioni fieristiche MICE in Europa ed USA, in particolare la IMEX di Francoforte e la SMU di New York. Nel corso del secondo semestre il piano di promozione proseguirà col coinvolgimento dell’industria turistica locale in azioni di networking. Nei prossimi mesi, infatti, sono previste Sales Mission e workshop MICE in diversi paesi: Stati Uniti, Francia, Svizzera e Regno Unito, oltre alla partecipazione alle fiere di settore PURE Meeting & Events a Parigi, IBTM World in Spagna e IMEX di Las Vegas, negli Stati Uniti. Il piano di promozione Turismo Milano MICE è promosso da Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e realizzato da Promos Italia, in collaborazione con Comune di Milano e YesMilano Convention Bureau e ha l’obiettivo di favorire l’internazionalizzazione del sistema turistico nell’area di Milano, Monza Brianza e Lodi, rafforzando la brand awareness della destinazione in termini di posizionamento e riconoscibilità.

