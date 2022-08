ASPM: nuovo CdA

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Aspm (Azienda Speciale Pluriservizi di Magnago). Più nello specifico, allora, Giuseppe Enrico Crespi è il presidente, mentre membri del CdA sono Romina Colombo e Massimo Ballarati. E dopo l'intervento e il saluto del sindaco Dario Candiani, che ha illustrato e sottolineato il valore sociale ed economico che l'azienda ha per il Comune di Magnago e la responsabilità che riveste il suo CdA, lo stesso Consiglio di Amministrazione, alla presenza di Roberto D'Orazio, commercialista dell'Azienda, e in collegamento di Carlo Rampini, revisore dei conti, una volta ringraziato il presidente uscente Pasquale Mancini e i membri passati, ha nominato vice presidente Massimo Ballarati.

