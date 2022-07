'Milano Aiuta'... chi resta in città

'Milano Aiuta' è un servizio del Comune Milano dedicato agli over 60 e alle persone diversamente abili che rimangono in città durante il periodo estivo.

'Milano Aiuta' è un servizio del Comune Milano dedicato agli over 60 e alle persone diversamente abili che rimangono in città durante il periodo estivo. Più nello specifico, ecco allora 'Piano Caldo', che offre servizi di assistenza domiciliare, consegna pasti a domicilio, sostegno e monitoraggio telefonico nelle giornate particolarmente calde; quindi, 'Piano Socialità', per attività ricreative e culturali quali gite e visite guidate, pranzi e pizzate, ingressi a cinema e piscine. Per attivare i servizi chiamare il numero 020202, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18 (festivi esclusi).

