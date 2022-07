Ferragosto al Centro Ricreativo De Cristoforis-Gray di Turbigo. Si farà, infatti, festa insieme il prossimo 15 agosto con il pranzo, al costo di 30 euro. Per prenotarsi, contattare la stessa struttura entro il 9, al numero di telefono 0331/871660.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!