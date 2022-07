La 'Milano Digital Week', la più grande manifestazione europea dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale, torna dal 10 al 14 novembre.

La 'Milano Digital Week', la più grande manifestazione europea dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale, torna dal 10 al 14 novembre con la sua quinta edizione. 'Lo Sviluppo dei Limiti' è il tema conduttore di quest’anno e si pone l’obiettivo di aprire un’indagine sul digitale come mezzo e non come fine, come prezioso veicolo di conoscenza, di sviluppo e di relazioni. La Call for Proposal, aperta fino al 10 settembre sul sito www.milanodigitalweek.com, è un appello a cittadine e cittadini del Comune di Milano, giovani, studenti e studentesse, professionisti/e, addetti/e ai lavori, startupper, nuove forme imprenditoriali, aziende e attività educative, sociali e commerciali a sviluppare progetti, digitali o fisici, per una nuova società, tenendo presente i limiti sociali, economici e ambientali che questo millennio deve affrontare.

