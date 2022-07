Mattarella: "Grazie bimbi della Santa Teresa"

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime i propri ringraziamenti ai bambini e alle maestre della scuola dell'Infanzia comunale 'Santa Teresa' di Casate, per aver voluto condividere il progetto relativo all'Inno di Mameli.

"Vi ringrazio per il dono del bel volume ('La canonica di Bernate Ticino Simone Peterzano e il giovane Caravaggio', a cura di Marzia Bognetti e Carmelo Lo Sardo) e per aver voluto condividere il progetto svolto dai bambini e dalle maestre...". L'emozione che, inevitabilmente, si mischiava con la grande gioia e, in fondo, altrimenti non avrebbe potuto essere, perché queste sono le prime parole della lettera che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto inviare a Bernate per dire grazie, appunto ai giovani alunni e alle insegnanti della scuola dell'Infanzia Comunale 'Santa Teresa', per aver voluto condividere il progetto relativo all'Inno di Mameli. "Un Inno di Mameli tricolore fioriero di speranza - prosegue". E, poi, conclude: "Nell'esprime a voi, ai bimbi e alle educatrici il più vivo apprezzamento, con l'augurio di buone vacanze, invio anche ai vostri concittadini un saluto molto cordiale".

