Lavori sull'impianto fognario: il 2 agosto chiusura della S.P. 226 Corbetta-Cisliano, in entrambi i sensi di marcia, dal km 1+635 al km 2+413, dalle 8 alle 18.

Nella giornata di martedì 2 agosto, per consentire il regolare svolgimento di lavorazioni sull'impianto fognario da parte di Cap Holding S.p.a. in via Fogazzaro, nel Comune di Corbetta (sostituzione di un tratto fognario ammalorato) e, conseguentemente, per motivi di sicurezza pubblica, si rende necessaria la chiusura temporanea della S.P. 226 Corbetta-Cisliano, in entrambi i sensi di marcia, dal km 1+635 al km 2+413, dalle 8 alle 18, con transito consentito solo ai residenti e alle attività locali. Il traffico sarà deviato lungo strade comunali locali e provinciali.

