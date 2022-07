Maltempo: diversi danni a Legnano

Due ore di ripetute segnalazioni e interventi ravvicinati e, in queste ore, un lavoro su più fronti per ripristinare la normalità: è il bilancio degli effetti prodotti dal maltempo che ha colpito Legnano.

Due ore di ripetute segnalazioni e interventi ravvicinati e, in queste ore, un lavoro su più fronti per ripristinare la normalità: è il bilancio degli effetti prodotti dal maltempo che ha colpito Legnano e che ha da subito impegnato nei punti più critici della città il personale della Polizia locale, di Euro.Pa e due squadre della Protezione civile tra le 21.30 e le 23.30. Nello specifico a Legnano gli interventi hanno riguardato alberi caduti o pericolanti, come quello all’intersezione delle vie Roma e Bixio, in via dell’Acqua (albero caduto), al parco Falcone Borsellino (albero pericolante) e in via Ebolowa (albero caduto che occupava una corsia all’altezza della salita dei Ronchi. Sempre in serata il personale della Polizia locale ha provveduto a rimuovere in via Guerciotti la cesata di cantiere a terra e in via Micca a raccogliere la segnaletica di cantiere sparsa dal vento. In via Milano l’allagamento registratosi fra le vie Dell’Acqua e Diaz ha richiesto la rimozione delle caditoie per consentire il deflusso dell’acqua.

Ma gli effetti del maltempo richiederanno oggi e nei giorni a seguire un impegno supplementare, che vede il Comune collaborare con le società partecipate per ripristinare la normalità, a cominciare dalla pulizia delle strade che, già da questa mattina, ha visto attivarsi ALA, così come, per il verde, Amga, e CAP per la pulizia delle caditoie. L’obiettivo è risolvere tutte le criticità entro la settimana. Gli uffici hanno inoltre richiesto un intervento urgente a Enel X per la sostituzione del palo della luce piegato da un grosso ramo d’albero staccatosi di fronte al cimitero Monumentale.

