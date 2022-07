'Aperti per Ferie'

L'iniziatia di Confcommercio Magenta e Castano Primo: raccolta dati e riferimenti di quelle attività che resteranno aperte nel mese di agosto.

Al fine di valorizzare e promuovere le imprese associate a Confcommercio Magenta e Castano Primo, l’associazione territoriale ha ideato un'importante iniziativa finalizzata a raccogliere dati e riferimenti di tutte le attività commerciali e di servizio che garantiranno la loro apertura anche nelle prossime settimane e nello specifico nel mese di agosto, per molti periodo questo caratterizzato dalle programmate ferie estive, offrendo, in questo modo, attraverso un apposito e dedicato elenco consultabile, oltre che attraverso i canali media e social media dell’associazione anche attraverso le pagine istituzionali delle locali Amministrazioni alle quali Confcommercio ha indirizzato l’elenco dei soci aderenti all’iniziativa offrendo, in questo modo, la possibilità ai molti che resteranno nei Comuni della zona di beneficiare di fondamentali servizi ed acquistare prodotti essenziali. "L’iniziativa che abbiamo realizzato a supporto delle imprese associate evidenzia – commenta il direttore della confcommercio territoriale, Simone Ganzebi– non soltanto quello che è l’ampio paniere dei servizi offerti dalle imprese commerciali ed in particolare dalle attività iscritte alla nostra Confcommercio presenti sul territorio ma, certamente, anche il tangibile valore e l’importante presidio sociale che l’apertura di queste Attività esprime a supporto delle molte persone, e in particolare di quelle più bisognose, che trascorreranno il prossimo mese a casa e nei nostri città". L’associazione si è immediatamente attivata invitando le attività imprenditoriali rappresentate a compilare un semplicissimo modulo nel quale evidenziare non solo i prodotti ed i servizi offerti, ma anche le eventuali attività garantite di consegna a domicilio. "E' un progetto che abbiamo voluto dedicare alle nostre preziose Imprese Associate ed a quelle che vorranno approfittare di questa opportunità in maniera totalmente gratuita – sottolinea il presidente Luigi Alemani - rimarcando, ancora una volta, la vicinanza che la nostra Organizzazione desidera offrire concretamente agli imprenditori e, in questi termini anche alle molte persone che, pur rimanendo nel mese di agosto nei nostri Comuni e nelle nostre città, mi auguro possano trascorrerlo, grazie ai nostri associati, in maniera migliore".

