Largo agli anni verdi. Il Comune di Busto Garolfo vara la 'Consulta giovanile' che coinvolgerà anche la frazione di Olcella.

Largo agli anni verdi. Il Comune di Busto Garolfo vara la 'Consulta giovanile' che coinvolgerà anche la frazione di Olcella e avrà il compito di coinvolgere i ragazzi nell'elaborazione di proposte per la crescita e lo sviluppo del paese. "La Consulta giovanile - si legge nel Regolamento - è una struttura democratica, apartitica, aconfessionale, libera e senza fini di lucro che si ispira ai principi di solidarietà, collaborazione e partecipazione". Rispetto all'Amministrazione comunale avrà funzioni consultive e persegue finalità di vario genere indicate sempre tra le pieghe del Regolamento: "E' strumento di conoscenza delle realtà dei giovani nel territorio locale - vi si legge ancora - promuove e divulga iniziative, eventi, dibattuti, manifestazioni, progetti e ricerche organizzati autonomamente e con il supporto di altre associazioni, enti e dell'amministrazione stessa, favorisce il raccordo tra gruppi giovanili e istituzioni locali, ha la facoltà di offrire pareri non vincolanti per l'amministrazione su questioni attinenti la sfera giovanile, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dell'amministrazione comunale in termini di politiche giovanili contribuendo alla programmazione e pianificazione delle attività dell'amministrazione comunale riguardanti il mondo dei giovani". Si propone insomma di essere una stella polare per le esigenze dei giovani a partire proprio dal loro angolo di visuale e dalla loro sensibilità verso il territorio in cui risiedono. L'organismo sarà composto di un'assemblea, un consiglio direttivo, un presidente e un vice e vi potranno partecipare i giovani di età compresa tra 18 e 35 anni.

