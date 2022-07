Case sfitte a chi ha bisogno

Sono in tutto venti e hanno una caratteristica comune: potrebbero essere affittati a famiglie che ne hanno bisogno, ma hanno l'esigenza di essere ristrutturati a dovere. Castellanza Servizi e Patrimonio ha elaborato un progetto volto a dare un assetto di abitabilità agli alloggi sfitti compresi tra i territori di Castellanza, Gorla Maggiore, Gorla Minore e Olgiate Olona.

Sono in tutto venti e hanno una caratteristica comune: potrebbero essere affittati a famiglie che ne hanno bisogno, ma hanno l'esigenza di essere ristrutturati a dovere. Castellanza Servizi e Patrimonio ha elaborato un progetto volto a dare un assetto di abitabilità agli alloggi sfitti compresi tra i territori di Castellanza, Gorla Maggiore, Gorla Minore e Olgiate Olona. "I Comuni - spiega una nota di CSP - con Castellanza capofila dell'aggregazione hanno potuto beneficiare di un contributo straordinario di Regione Lombardia che permetterà di risanarli e rimetterli a disposizione delle famiglie in difficoltà abitativa". Un'operazione di alto profilo sociale, quindi. I lavori sono partiti lo scorso maggio e proseguono di gran carriera. Gli interventi migliorativi riguardano al momento quattro stabili di Gorla Minore e due di Olgiate Olona. Per i primi quattro, spiega ancora CSP, "Le lavorazioni sono completate al settanta per cento circa", per gli altri, invece, "Sono iniziate da una decina di giorni". A finire sotto i ferri sono stati gli impianti domestici, dall'idrico-sanitario a quello di riscaldamento fino a quello elettrico, i serramenti, che saranno sostituiti, i rivestimenti di bagni e cucine e, in taluni casi, la formazione di vespai. Il termine dei lavori è stato fissato per febbraio 2023. "Siamo contenti che il nostro progetto abbia potuto ottenere un importante contributo della Regione - ha dichiarato Livio Frigoli, presidente di CSP ed ex primo cittadino di Castellanza - siamo ancora più contenti che il progetto sia stato sostenuto da più comuni, è l'esempio concreto che solo attraverso il dialogo e la collaborazione i comuni possono ottenere risultati significativi e duraturi".

