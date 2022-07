“Subito i militari dell’Esercito nelle stazioni e sui treni della Lombardia. E in particolare su quelli di Trenord”. La richiesta è dell’assessore regionale alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione, Riccardo De Corato, che rinnova l’appello.

“Subito i militari dell’Esercito nelle stazioni e sui treni della Lombardia. E in particolare su quelli di Trenord”. La richiesta è dell’assessore regionale alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione, Riccardo De Corato, che rinnova l’appello. “La sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni – continua De Corato – spetta a chi ha competenza su questa materia. Polfer, a ranghi ridotti, fa tutto ciò che è nelle proprie possibilità, così come lodevole è l’impegno degli agenti delle Polizie locali dei singoli Comuni”. “Ma, evidentemente – spiega l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia – siamo davanti ad un fenomeno che va ben oltre l’ordinaria amministrazione. Pertanto servono misure speciali, prima fra tutte l’utilizzo delle donne e degli uomini a bordo dei treni e nelle stazioni”. Con lo scopo preciso di garantire sicurezza sia concreta che percepita dai frequentatori delle stazioni che dai viaggiatori sui convogli. “Perché, come giustamente rileva sempre il presidente Fontana – conclude De Corato – la presenza delle ‘divise’ disturba solo i delinquenti ed è gradita alle persone perbene”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!