Sofia Milani: ultimo tassello della Futura

Roster al gran completo per la Futura Volley Giovani che termina gli annunci con l’ufficialità della promozione in prima squadra della giovanissima Sofia Milani. Una conferma con conseguente promozione a pieni voti per la giovanissima schiacciatrice, prodotto del settore giovanile bustocco, che andrà a riempire l’ultimo tassello mancante del mosaico nelle mani di coach Daris Amadio. Il percorso pallavolistico di Sofia ha il via a soli 7 anni quando inizia la sua avventura a Villa Cortese, dove fin da subito si mette in luce ed è la prima atleta delle giovanili cortesine a ricevere la convocazione nella rappresentativa territoriale di Milano-Monza-Lecco per la partecipazione al 'Trofeo delle Province'. Corre veloce la crescita della posto 4, che nella stagione successiva incomincia a vestire il bianco rosso della Uyba, dove gioca fino all’under 13, collezionando presenze e incominciando a maturare. Ecco che le belle prestazioni ed il talento messo in mostra in città non sfuggono agli occhi attenti della Futura, che punta subito su di lei dandole una maglia in U14. Una scommessa vinta che porta subito i suoi frutti, infatti, agli ordini di coach Mazza con la maglia delle “cocche”, Sofia incomincia a riempiere la bacheca dei trofei laureandosi campionessa provinciale nella stagione 2018/19 grazie alla doppia vittoria su Vergiate e Gorla, rispettivamente in semifinale e finale. Vittoria che è valsa anche l’accesso alla fase regionale, dove svanisce per un soffio, contro Orago, l’accesso alle final four. Successo provinciale di squadra ma non solo, perché è proprio la giovanissima Sofia a ricevere il premio di miglior attaccante della fase provinciale. Nella stagione appena passata, sempre con il bianco rosso Futura dell’U18 sulle spalle, Sofia lavora senza sosta, mostrando sempre grande impegno, dedizione e duro lavoro, centrando così un secondo posto a livello provinciale. Per lei non solo volley indoor, ma l’estate la vede impegnata anche nel beach volley, essendo stata scelta per far parte della selezione regionale. Soli 17 anni, talento, determinazione e tanta, tantissima voglia di crescere, migliorarsi e vincere questo è l’identikit della schiacciatrice su cui la società bustocca investe per il futuro.

