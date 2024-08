Futura Volley lancia la campagna abbonamenti 2024/25

Futura Volley Giovani apre la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025.

Futura Volley Giovani lancia la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25 con un claim che testimonia la grande voglia di provare ancora a competere ad alti livelli, con una squadra rinnovata che stuzzica la curiosità di tifosi e addetti ai lavori.

L’ambizione, la voglia di lottare con le migliori è ciò che ci caratterizza, che ci fa

sentire squadra e non singoli individui. Ecco perché abbiamo scelto lo slogan “RIPARTIAMO”.

“RIPARTIAMO” vuol dire ripartire da noi stessi, dalla parte più vera e profonda, dalle nostre emozioni. Ripartire dicendo "TI AMO" Futura, il sentimento che anima ogni componente della squadra bustocca - intesa nella sua accezione più ampia - e che genera quella carica necessaria per tornare in campo con entusiasmo e lottare per tutti gli obiettivi stagionali. Questo è ciò che ci permetterà di compiere un altro passo in avanti, di consolidarci e rafforzarci. Una forza che dovranno darci anche tutti i nostri tifosi, chiamati a riempire la casa del PalaBorsani di Castellanza e a far sentire il loro sostegno alle giocatrici biancorosse.

Ferme restando le due tipologie - Parterre settore Rosso e Silver e Tribuna Verde - la formula scelta per la stagione 2024/25 prevede una tessera valida per tutte le gare casalinghe della regular season (nove in totale) ed anche per tutti i match della seconda fase (Pool Promozione o Pool Salvezza) che si disputeranno al PalaBorsani (cinque in totale). In caso di qualificazione alla Coppa Italia, le partite che si giocheranno sul taraflex castellanzese saranno comprese nell'abbonamento. A tutto ciò si aggiunge il diritto di prelazione per gli eventuali Playoff Promozione, con tariffe agevolate.

In segno di riconoscenza verso coloro che ci hanno sostenuto durante la scorsa stagione, la prima fase della campagna abbonamenti sarà riservata proprio agli abbonati dell’annata 2023/24, che da oggi, lunedì 19 agosto e fino a sabato 31 agosto, potranno confermare il proprio posto al PalaBorsani inviando un'e-mail a biglietteria [at] fvgiovani [dot] com. Anche dopo questo periodo, i vecchi abbonati potranno rinnovare la propria tessera a prezzo agevolato, ma senza la garanzia del mantenimento del posto della scorsa stagione.

A partire da domenica 1 settembre, invece, la vendita sarà aperta al pubblico, permettendo così a nuovi tifosi di unirsi al mondo Futura.

Gli abbonamenti saranno acquistabili:

- online attraverso la piattaforma Ticketmaster, ancora partner di Futura Volley;

- in occasione del tradizionalissimo Trofeo Bruna Forte, che si disputerà domenica 29

settembre al PalaBorsani;

- ulteriori appuntamenti verranno di volta in volta comunicati tramite i nostri canali

social.

La famiglia di Futura Volley Giovani vuole crescere e per questo, a tutti coloro che rinnoveranno la tessera anche per la stagione 2024/25, verrà riservata la possibilità di sottoscrivere due nuovi abbonamenti alle stesse tariffe agevolate!

Inoltre, Futura Volley Giovani introduce una gradita novità: uno sconto speciale per i gruppi familiari di oltre tre persone. Acquistando due abbonamenti a prezzo intero, dal terzo in poi si avrà diritto a una tariffa ridotta del 50%.

