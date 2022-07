Teva-Actavis: sostegno ai lavoratori

Tutto si basa su due priorità: conservazione dei posti di lavoro e mantenimento del sito produttivo. Il consiglio comunale di Nerviano esprime compattamente il suo sostegno ai lavoratori della Teva-Actavis.

Tutto si basa su due priorità: conservazione dei posti di lavoro e mantenimento del sito produttivo. Il consiglio comunale di Nerviano esprime compattamente il suo sostegno ai lavoratori della Teva-Actavis anche nell'assemblea pubblica ufficiale dopo averlo fatto nel consiglio comunale aperto del 15 luglio scorso ed elabora un documento comune in cui rivolge alla proprietà le due precise richieste. "Si è tenuta un'ulteriore assemblea dei lavoratori di Teva - è stato spiegato nel consiglio comunale - e ci fa piacere comunicare che i lavoratori hanno apprezzato l'indizione del consiglio comunale aperto a cui hanno preso parte anche rappresentanti di Regione e Città Metropolitana". Non, però, i vertici di Teva che hanno ritenuto opportuno non esserci. "Nel portare la nostra vicinanza e solidarietà ai lavoratori - è emerso nel consiglio comunale - auspichiamo sia che siano conservati i posti di lavoro sia che sia mantenuto il sito produttivocon destinazione chimico-farmaceutica". Il sindaco Daniela Colombo, peraltro, ha comunicato che prenderà parte a un incontro in Regione volto appunto a discutere dell'assetto futuro dell'azienda.

