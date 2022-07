Sul sagrato, la grande musica del cinema

'Suoni e Voci d’Estate': la rassegna del Polo Culturale del Castanese arriva a Turbigo. Sabato 23 luglio, infatti, alle 21 sul sagrato della Chiesa B.V. Assunta, ecco 'Life is Beautiful - La Grande Musica del Cinema' Edith Piaf Quartet.

'Suoni e Voci d’Estate': la rassegna del Polo Culturale del Castanese arriva a Turbigo. Sabato 23 luglio, infatti, alle 21 sul sagrato della Chiesa B.V. Assunta, ecco 'Life is Beautiful - La Grande Musica del Cinema' Edith Piaf Quartet. Ennio Morricone definisce così la musica da film "... La musica per il cinema deve essere, prima che per il cinema, musica in se stessa. Deve cioè corrispondere a idee formali, non necessariamente della tradizione, a strutture, a una logica organizzazione dei suoni". Edith Piaf Quartet accompagnerà , allora, i presenti in un percorso affascinante attraverso la musica da film. Molte pellicole indimenticabili sono rese ancora più preziose dalla loro colonna sonora e le musiche nel programma del concerto sono proprio quelle scritte dai compositori quali Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani, Henri Mancini e molti altri. 
E’ un progetto dedicato all’interpretazione di colonne sonore, creato con l’obiettivo di promuovere lo straordinario patrimonio artistico e culturale della musica per il cinema.

