Ricordando via D'Amelio

Strage di via D'Amelio: anche il Comune di Nerviano vuole commemorare le vittime di quella tragedia che colpì al cuore lo Stato e lo farà martedì 19 aprile alle 20.30 in piazza Manzoni.

Dalla strage sono trascorsi ben trent'anni. Era il 19 luglio 1992 quando il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta ovvero Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina furono dilaniati da una bomba fatta scoppiare dalla mafia in via D'Amelio a Palermo. Anche il Comune di Nerviano vuole commemorare le vittime di quella tragedia che colpì al cuore lo Stato e lo farà martedì 19 aprile alle 20.30 in piazza Manzoni. Un dramma che, a distanza di parecchi anni, ancora scuote le coscienze e costituisce per tutti un richiamo forte alla legalità e alla necessità di promuoverla in ogni sua forma e in ogni ambito.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!