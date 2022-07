'Sos truffe agli anziani': un incontro, mercoledì 20 luglio dalle 15, al Centro Ricreativo De Cristoforis-Gray di Turbigo.

'Sos truffe agli anziani': un incontro, mercoledì 20 luglio dalle 15, al Centro Ricreativo De Cristoforis-Gray di Turbigo. Saranno presenti i Carabinieri della stazione di Castano Primo, per dare consigli e indicazioni su come prevenire, appunto, eventuali truffe e raggiri, sia quando si è in casa, sia se si è per strada.

