È in programma, nella settimana dal 18 al 24 luglio, la seconda campagna del programma di sicurezza stradale promossa dal comando di Polizia locale di Busto Arsizio. 'Se bevo, non guido', questo il titolo della campagna, mira alla sensibilizzazione della cittadinanza, soprattutto dei più giovani, sui gravi effetti che il consumo di bevande alcoliche provoca per chi si pone alla guida di un veicolo, come la sottovalutazione dei pericoli, l'aumento dei tempi di reazione, la minore capacità di concentrazione, l'alterazione del senso della distanza e della velocità, l'alterazione delle capacità visive. “Sono particolarmente fiero di questa iniziativa, perché ritengo estremamente importante e utile accendere i riflettori su un comportamento a volte ritenuto una mera leggerezza, nonostante possa portare spesso a conseguenze addirittura fatali – afferma l’assessore alla Sicurezza, Salvatore Loschiavo - L’allarme sociale creatosi nel tempo ha indotto, alcuni anni orsono, il legislatore a punire la guida in stato d’ebrezza con una sanzione penale. E ciò nonostante, ancora oggi, il fenomeno è molto diffuso e la mera repressione non basta. Io mi auguro davvero che la campagna si chiuda senza sanzioni comminate, perché questo significherebbe un elevato grado di civiltà giuridica e di senso civico raggiunti. Se così non fosse, mi auguro almeno che la campagna serva a far riflettere sul serio sul valore della vita umana e sui comportamenti che spesso la mettono a rischio, con l’occhio rivolto in particolare verso le giovani generazioni. Io ci credo e ringrazio di cuore la Polizia Locale per il grande impegno con cui si attiverà per raggiungere questo nobile obiettivo”. Per l’intera settimana gli agenti intensificheranno i controlli, anche e soprattutto in orario serale/notturno, servendosi degli strumenti per la misurazione dell’ebbrezza etilometrica in dotazione al Comando.

