Parchi aperti fino alle 21.30

Il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, ha firmato un’ordinanza per prorogare l’orario di apertura dei parchi e giardini cittadini fino alle 21.30 con decorrenza (fino al 31 agosto).

Il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, ha firmato un’ordinanza per prorogare l’orario di apertura dei parchi e giardini cittadini fino alle 21.30 con decorrenza (fino al 31 agosto). “Un’iniziativa che risponde all’esigenza dei cittadini, in particolare gli anziani, di poter fruire dei parchi in orari più freschi - affermano il sindaco e il consigliere delegato al Verde Orazio Tallarida - Abbiamo ritenuto necessario ampliare gli orari di apertura perché le temperature nelle ultime settimane sono sempre state su livelli record e le previsioni meteo purtroppo segnalano temperature ancora in aumento, assenza di piogge e disagi da calore in crescita. Abbiamo considerato anche che è sconsigliato agli anziani e ai cittadini più fragili uscire di casa nelle ore più calde della giornata: poter passeggiare nei parchi dopo cena, in orario serale, può restituire un po’ di benessere, oltre che rappresentare un’occasione di ritrovo”. I parchi e i giardini che saranno aperti fino alle 21.30 si trovano in tutti i quartieri della città.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!