Toni: due medaglie anche un po' nostre

Doppia gara... doppio eccezionale risultato. E per di più anche un po’ di ‘casa nostra’. Sì, perché, se da una parte Toni Milano (‘Il Guerriero’, come è soprannominato), agli ultimi Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Leggera a Padova, ha conquistato prima la medaglia d’oro nei 10 mila mt cat.T54 (laureandosi campione italiano), poi anche quella d’argento nei 5 mila mt (sempre nella stessa categoria), dall’altra è arrivato all’importante appuntamento allenandosi sulla pista del campo sportivo di Castano.

Doppia gara... doppio eccezionale risultato. E per di più anche un po’ di ‘casa nostra’. Sì, perché, se da una parte Toni Milano (‘Il Guerriero’, come è soprannominato), agli ultimi Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Leggera a Padova, ha conquistato prima la medaglia d’oro nei 10 mila mt cat.T54 (laureandosi campione italiano), poi anche quella d’argento nei 5 mila mt (sempre nella stessa categoria), dall’altra è arrivato all’importante appuntamento allenandosi sulla pista del campo sportivo di Castano. “Sono stati due giorni di grandi emozioni e gioia - ha detto lo stesso Toni - Negli ultimi mesi ho lavorato duramente per questo evento e il mio impegno è stato ripagato. voglio fare i complimenti alla mia squadra, Olympia Athletic Team, per lo splendido traguardo raggiunto e ci tengo ringraziare tutto lo staff della Clinica Ars Medica, i miei sponsor e le persone che mi sono vicine. L’affetto che ho ricevuto è stato immenso ed è quello che mi dà la carica per dare sempre il massimo, ricordandomi perchè amo quello che faccio”. “Toni è stato straordinario - ha concluso Andrea Boroni, presidente di Olympia Athletic Team, nonché suo allenatore - Ha dimostrato grande forza fisica e mentale. Non era facile, infatti, affrontare due competizioni del genere a distanza di poche ore, ma lui ci ha sempre creduto e si è impegnato al massimo per arrivare a questi risultati. Grande Toni. E grandi tutti gli altri atleti della nostra società presenti a Padova. Ognuno ha messo in luce fantastiche doti e qualità, centrando importanti successi. Siamo un gruppo che sta continuando a crescere e che, gara dopo gara, si sta togliendo enormi soddisfazioni”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!