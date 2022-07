All'azienda agricola Druantia nel ricordo di Matteo

Il libro arancione di Matteo Losa 'Un altro giorno insieme' torna a far emozionare. Sabato 23 luglio il ritrovo è alle 19 presso l’azienda agricola Druantia a Buscate.

Il libro arancione di Matteo Losa 'Un altro giorno insieme' torna a far emozionare. “Uscito postumo in piena pandemia nel 2020, un mese prima del secondo lockdown totale, riuscimmo a fare solo pochissime presentazioni – spiega Francesca Favotto, compagna di Matteo e sua collaboratrice - Ma... quando un progetto merita, quando le parole diventano azioni e restano, non c’è nulla che possa fermarlo”. E allora ecco un’altra serata insieme, fatta di pensieri, parole ed emozioni: sabato 23 luglio il ritrovo è alle 19 presso l’azienda agricola Druantia a Buscate. Dapprima si terrà la presentazione dellibro insieme a Serena Noè. A seguire, picnic sul prato. “Parte del ricavato sarà devoluto come sempre agli amici di Airc, per aiutare la ricerca contro il cancro in memoria del nostro Teo. Sarà una serata emozionante, l’occasione per stare insieme, per ricordare Matteo. Per capire che in realtà non se ne è mai andato”. A breve ricorrerà anche l’anniversario di morte del giovane di Inveruno: “Il 6 agosto saranno due anni che Matteo non è più fisicamente tra noi. Lo ricorderemo in una Santa Messa presso l’oratorio di Buscate venerdì 5 agosto alle 21”.

