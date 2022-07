Grazie al contributo della startup italiana Wiseair è stata attivata a Vanzaghello una rete di monitoraggio della qualità dell’aria per fornire informazioni chiare e trasparenti ai cittadini e supportare il Comune nelle policy di promozione territoriale sostenibile.

Grazie al contributo della startup italiana Wiseair è stata attivata a Vanzaghello una rete di monitoraggio della qualità dell’aria per fornire informazioni chiare e trasparenti ai cittadini e supportare il Comune nelle policy di promozione territoriale sostenibile. La piattaforma di monitoraggio sviluppata dalla startup Wiseair si chiama ido e sta aiutando decine di Comuni ad accedere ad informazioni chiare e trasparenti sull’aria che respiriamo. Il tutto è reso possibile grazie ad una infrastruttura capillare, composta da innovativi sensori di rilevazione dell’inquinamento atmosferico e da modelli di qualità dell’aria. A settembre 2021 è stata completata l’installazione dei dispositivi Wiseair sul territorio del Comune di Vanzaghello. I sensori di monitoraggio sono stati installati in due punti strategici della città. In particolare, uno presso la sede del Comune in Via Donatori del Sangue e uno presso la scuola Materna in Via Ragazzi del ‘99. I dati raccolti contribuiranno ad una maggiore comprensione dei fenomeni di inquinamento e forniranno le informazioni necessarie a supportare le decisioni dell’Amministrazione negli anni a venire. Dai giorni scorsi, inoltre, tutti i cittadini di Vanzaghello potranno conoscere in tempo reale l’aria che respirano scaricando l’applicazione Wiseair, disponibile su tutti gli store. Saranno, quindi, in grado di accedere in tempo reale ad informazioni chiare e trasparenti sullo stato dell’aria del proprio Comune. “L’installazione delle centraline Wiseair per il monitoraggio della qualità dell’aria rappresenta un valido supporto per intervenire in maniera efficace e concreta per la tutela e il benessere di tutta la comunità - ha detto il sindaco Arconte Gatti”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!