Alessandra Amoroso live a San Siro

Ci siamo! Domani sarà il giorno in cui... 'Tutto accade a San Siro', l’attesissimo evento live di Alessandra Amoroso che illuminerà il prestigioso palco dello stadio G. Meazza di Milano. Nel corso degli anni Alessandra Amoroso ha sorpreso il pubblico con concerti indimenticabili e ora sarà la seconda artista italiana a salire su uno dei palchi più ambiti della musica pop e rock a livello internazionale, quello di San Siro. La dimensione del live ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso dell’artista che con concerti sempre all’avanguardia e innovativi, ogni volta è stata capace di stupire ed emozionare. 'Tutto accade a San Siro', 200° concerto nella sua carriera di Alessandra, non fa eccezione e si preannuncia come uno show totale per vivere insieme ai suoi fan un’esperienza travolgente e indimenticabile. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e su Vivaticket e nei punti vendita e prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it). Ultimi appuntamenti per il 'Tutto Accade pop-up store', lo store allestito presso la Fondazione Catella (Via Gaetano de Castillia, 28) di Milano: dopo il successo delle prime serate questa sera 'Karaoke night' per ripassare tutti i brani più celebri di Alessandra prima dell’evento con pizza party e Coca-Cola e giovedì 14 luglio l’evento di chiusura con il 'Tutto Accade a San Siro after party'. All'interno dello store è inoltre possibile ritirare i capi realizzati in collaborazione con Georgette Polizzi, la capsule collection di occhiali da sole creati con AOX (artigiani di Sorrento), l'edizione customizzata delle Pastiglie Leone, le varsity Jacket firmate insieme a Manuel Ritz e la limited edition AA by Epic Music. Hanno collaborato alla realizzazione del 'Tutto Accade pop-up store': Coffyness, Birra Salento, Depurativa, RS Sports, Forno d’Asolo, Coca Cola. Per partecipare agli eventi e alle attività del pop-up store sarà necessario registrarsi gratuitamente su www.eventbrite.it. Per l’evento a San Siro sono state attivate misure straordinarie in termini di trasporti e alloggi per agevolare il pubblico. Frecciarossa, treno ufficiale di 'Tutto accade a San Siro', ha attivato l’offerta ’Speciale Eventi’ con sconti fino al 50 % per i possessori del biglietto per il concerto. (https://www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/concerti_ed_eventi/aless...). RTL 102.5 è la radio partner.

