"Popolo in festa e in preghiera"

Le Comunità ecclesiali e civili di Magenta e di Mesero sono in festa per l’Anno Centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla.

Le Comunità ecclesiali e civili di Magenta e di Mesero sono in festa per l’Anno Centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla che è stato aperto ufficialmente domenica 15 maggio. In collaborazione con la Diocesi di Milano nel territorio si stanno svolgendo tanti eventi, da un lato per celebrare la Santa, dall’altro per farla conoscere meglio anche attraverso le visite porta a porta del parroco di Magenta don Giuseppe Marinoni. "È più che positiva l’accoglienza che sto trovando girando casa per casa per incontrare le famiglie e fare conoscere la figura di Santa Gianna – afferma il parroco - Ho notato un grande interesse, in particolare da parte delle persone che la ricordano perché avanti negli anni o attraverso i racconti dei loro genitori.

In una casa ho visto l’immagine di Santa Gianna e sotto un piccolo bigliettino da visita, scritto proprio da lei, di invito alla festa del suo matrimonio. Sono tanti i cittadini che, magari in un modo discreto, la venerano e la guardano con ammirazione". In merito alla tipologia degli eventi che sono stati inseriti nel programma del Centenario, don Giuseppe distingue tra "Quelli che configurano un 'Popolo in festa' e quelli che ritraggono un 'Popolo in preghiera': i primi, di tipo culturale, per aiutarci a scoprire l’anima laicale di una donna del popolo che ha vissuto la sua vita in pienezza; i secondi invece esaltano l’aspetto più religioso, permettendo di cogliere la profonda unità vissuta da Santa Gianna tra il suo essere donna, professionista, sposa e madre e l’essere cristiana. Un’esperienza di unità che auguro a tutti di fare". In questi mesi continua anche l’attività di ascolto, raccolta di testimonianze, interventi su Santa Gianna. Tutti elementi di cui il parroco alla fine farà una sintesi. Intanto, si stanno organizzando due importanti convegni: il primo sulla spiritualità di Santa Gianna che si farà il prossimo 8 ottobre a Magenta e l’altro sulla cura che si terrà nei primi mesi del 2023 a Milano.

