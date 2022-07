"Caldo: facciamo attenzione"

Alla pagina web cri.it/ondatecalore è possibile trovare una serie di consigli pratici contro le ondate di calore. Attivo, inoltre, il numero di pubblica utilità.

Alla pagina web cri.it/ondatecalore è possibile trovare una serie di consigli pratici contro le ondate di calore. Ricordiamo, inoltre, che è attivo il numero di pubblica utilità 1520 per chi ha bisogno di suggerimenti, soprattutto le persone anziane. Occorre fare attenzione e tenere comportamenti corretti, in particolar modo per le persone più fragili ed è anche per questo che ricordiamo che è possibile chiamare la Centrale di Risposta Nazionale della Croce Rossa Italiana al numero 1520 per ricevere consigli e suggerimenti. "Invitiamo, laddove possibile, a evitare di uscire nelle ore più calde".

