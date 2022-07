L'impegno del volontariato

La Corte di giustizia dell’Ue ha sancito la piena legittimità della riserva di legge alle organizzazioni di volontariato (odv) del servizio di trasporto in emergenza e urgenza.

La Corte di giustizia dell’Ue ha sancito la piena legittimità della riserva di legge alle organizzazioni di volontariato (odv) del servizio di trasporto in emergenza e urgenza. La decisione dell’organo giurisdizionale europeo stabilisce de facto che solamente le odv possono sottoscrivere convenzioni in via prioritaria con le Amministrazioni pubbliche per il servizio di trasporto. Non possono invece essere parificate alle organizzazioni di volontariato le cooperative sociali poiché, distribuendo utili ai soci, non possono definirsi “senza scopo di lucro”. La Corte di giustizia dell’Ue ha confermato quindi la compatibilità con il Diritto europeo del nostro Codice del Terzo Settore, ponendo fine alla lunga e dispendiosa battaglia delle odv davanti agli organi di giustizia amministrativa. “Una data storica. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è una vittoria per le organizzazioni di volontariato che speriamo metta fine ad una lunga e dispendiosa battaglia. Già qualche mese fa la Corte costituzionale, in riferimento al contributo ambulanze, aveva ampiamente riconosciuto il nostro fondamentale operato. Finalmente, tutto ciò è stato sancito da un autorevolissimo organo super partes”, così il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca.

