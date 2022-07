Il calcio non è più solo uno sport. Si tratta di un’industria in grado di generare ogni anno un giro d’affari da oltre 25 miliardi di euro a livello europeo.

Il calcio non è più solo uno sport. Si tratta di un’industria in grado di generare ogni anno un giro d’affari da oltre 25 miliardi di euro a livello europeo, di cui 3,6 solo in Italia, e una contribuzione complessiva alle casse erariali nazionali superiore al miliardo di euro. Per i club calcistici ciò significa fronteggiare nuove sfide, che considerino la totalità dei fattori sportivi e di gestione economica. Se ne parla in LIUC, mercoledì 13 luglio, a partire dalle 10, nel corso di un convegno in presenza, per il quale è prevista la partecipazione anche in distance, dal titolo 'Le Operazioni di CalcioMercato nel 2022: Prospettive e Aspetti Contabili, Regolamentari e Fiscali'. Un appuntamento che si colloca in concomitanza con l’apertura della finestra estiva di CalcioMercato riferita alla stagione 2022/23.

