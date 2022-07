Sviluppare profili professionali 'all-round', capaci di presidiare non solo la dimensione tecnica, ma anche gli aspetti di matrice gestionale, oggi sempre più indispensabili per la crescita professionale nelle imprese chimiche, e non solo. Questo l’obiettivo di 'Management 4 Scientists', il corso di formazione avanzata per laureandi e laureati in discipline tecnico-scientifiche sviluppato da LIUC Business School in collaborazione con Federchimica, la federazione nazionale dell’industria chimica.

Sviluppare profili professionali 'all-round', capaci di presidiare non solo la dimensione tecnica, ma anche gli aspetti di matrice gestionale, oggi sempre più indispensabili per la crescita professionale nelle imprese chimiche, e non solo. Questo l’obiettivo di 'Management 4 Scientists', il corso di formazione avanzata per laureandi e laureati in discipline tecnico-scientifiche sviluppato da LIUC Business School in collaborazione con Federchimica, la federazione nazionale dell’industria chimica, aperto anche a profili tecnici già presenti in azienda, per l’acquisizione di competenze manageriali. Articolato in 10 giornate di aula, fino al 15 luglio, il corso è una nuova opportunità di formazione per acquisire conoscenze e abilità chiave su aspetti organizzativi, gestionali, di management e relazionali riferiti alle imprese chimiche o della filiera scientifico-tecnologica. Innovativi gli strumenti di apprendimento e partecipative le metodologie didattiche, con sessioni live, learning space per interagire e utilizzare tecnologie di collaborazione virtuale, un workshop tematico a cura di Federchimica e testimonianze di manager e imprenditori del settore chimico. I partecipanti provengono da diverse città d’Italia e hanno un’età media di 30 anni. La nuova proposta di LIUC Business School e Federchimica, oltre ad ampliare le competenze manageriali dei partecipanti, si propone di fornire strumenti utili per affrontare, con competenza e determinazione, le sfide del futuro legate alla transizione ecologica e digitale.

