Incontro sulle case Aler

Teleriscaldamento, rincari energetici, miglioramento dell'efficienza degli stabili. Ci sarà molta carne al fuoco nell'incontro in programma mercoledì 6 luglio alle 18 nell'auditorium delle scuole Rodari di via dei Salici a Legnano dedicato alla situazione delle case Aler.

Teleriscaldamento, rincari energetici, miglioramento dell'efficienza degli stabili. Ci sarà molta carne al fuoco nell'incontro in programma mercoledì 6 luglio alle 18 nell'auditorium delle scuole Rodari di via dei Salici a Legnano dedicato alla situazione delle case Aler. Oltre ai responsabili tecnici di Aler e Amga sarà presente anche il sindaco Lorenzo Radice. Nell'occasione, spiegano i promotori dell'appuntamento, "Saranno illustrati i lavori che saranno realiizzati nei prossimi mesi con lo scopo di migliorare ed efficientare gli impianti interni del teleriscaldamento". Sarà affrontato anche un tema che ha suscitato nei residenti non poche preoccupazioni quale quello dei rincari energetici degli ultimi mesi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!