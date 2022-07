La sindaca Biondi positiva al Covid

La sindaca di Busto Garolfo, Susanna Biondi, ha comunicato nelle scorse ore la sua positività al Covid.

Si è sottoposta al tampone e ne ha ricevuto un verdetto chiaro: positiva. Non è stato esattamente un buon avvio di giornata per il sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi, che ha voluto condividere con la cittadinanza il fatto di essere stata contagiata dal Covid. "Questa volta tocca a me - scrive sul suo profilo social - oggi mi sono svegliata con la febbre e un po' di tosse, tampone positivo, per ora i sintomi sono quelli di una comune influenza , mi serve solo un po' di pazienza, buona giornata a tutti voi". Molti per lei gli auguri di buona guarigione dai suoi concittadini.

