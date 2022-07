'Ditta Gioco Fiaba' e 'Milano in 50 minuti'

A Robecchetto con Induno continuano le iniziative estive per il tempo libero. Venerdì 8 luglio alle 21 in piazza Libertà, davanti al Palazzo comunale, si terrà lo spettacolo gratuito 'La storia di Milano in 50 minuti' di Luca Ciancia con Christian Gallucci, Anna Sala e Massimiliano Zanellati della compagnia 'Ditta Gioco Fiaba'.

A Robecchetto con Induno continuano le iniziative estive per il tempo libero. Venerdì 8 luglio alle 21 in piazza Libertà, davanti al Palazzo comunale, si terrà lo spettacolo gratuito 'La storia di Milano in 50 minuti' di Luca Ciancia con Christian Gallucci, Anna Sala e Massimiliano Zanellati della compagnia 'Ditta Gioco Fiaba'. "Si tratta di un viaggio comico ed emozionante nella storia di Milano e della Lombardia dai Celti ai giorni nostri – spiega il sindaco Giorgio Braga – È una nuova e valida occasione per trascorrere insieme una serata estiva all’insegna del buonumore grazie a questa compagnia che propone un teatro sempre movimentato, ritmato, avvincente, capace di raccontare e fare riflettere". L’evento teatrale è promosso dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Biblioteca civica 'Alda Merini' e il contributo di Fondazione Ticino Olona. Venerdì 8 luglio in cinquanta minuti sarà raccontata con ironia, semplicità e un pizzico di dialetto la storia di Milano, dai Celti al Barbarossa, dalla Peste ai bombardamenti, con tre attori e due musicisti: il maestro Stefano Sergeant (violino) e il maestro Matteo Lipari (viole e arrangiamenti). È uno spettacolo adatto anche ai ragazzi da 10 anni. Protagonista è una ragazza smemorata, che cammina incerta tra vie e palazzi che le ricordano qualcosa, che le sembrano ombre di una città che una volta ha conosciuto, capitoli di storie ormai dimenticate. La compagnia 'Ditta Gioco Fiaba' è nata Milano nel 1993 concentrandosi inizialmente sull’animazione teatrale per bambini, svolta principalmente nelle scuole e nelle biblioteche. Ha iniziato l’attività teatrale vera e propria nel 2000 con l’ingresso di diversi attori. Da allora la “Ditta Gioco Fiaba” ha fatto tesoro delle prime relazioni giocate con il mondo dell’infanzia per costruire una propria poetica teatrale. Oggi ha in repertorio una decina di titoli e gestisce numerose rassegne teatrali tra Milano e provincia.

