10 milioni per il patrimonio culturale

Sono 15 i progetti finanziati da Regione con oltre 10 milioni di euro del ‘Piano Lombardia’ finalizzato alla valorizzazione del patrimonio pubblico delle amministrazioni locali, che rivesta interesse culturale o che ospiti attività culturali. Interessate le province di Pavia, Mantova, Brescia, Milano, Como, Varese, Sondrio e Lecco. Alla Direzione Generale ‘Autonomia e Cultura’ sono pervenute 309 domande per un ammontare complessivo di contributi richiesti di oltre 190.000 di euro. Tra queste, 89 non sono state ammesse per irregolarità o mancanza di requisiti, 220 le domande ammesse e 15 i progetti finanziati così suddivisi per provincia: 1 Lecco, 1 Sondrio, 3 Brescia, 2 Como, 2 Milano, 1 Mantova, 2 Pavia e 3 Varese. “Sono particolarmente soddisfatto – ha dichiarato Stefano Bruno Galli, assessore regionale all’Autonomia e Cultura – per la qualità e la quantità delle adesioni inviate dalle amministrazioni locali al bando regionale finalizzato a premiare i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale lombardo improntati all’innovazione e alla sostenibilità. Questo successo certifica che abbiamo intercettato un’esigenza diffusa nei territori. È la prova ulteriore della vitalità, della creatività e dell’attenzione che l’istituzione pubblica locale rivolge al patrimonio e alle attività culturali. In questo senso, sono sicuro che la drammatica, severa e lunghissima stagione pandemica abbia reso evidente, una volta per tutte, che la cultura è un fattore fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico delle nostre comunità. Per questa ragione, la cultura svolgerà un ruolo strategico cruciale nell’ambito della ripartenza, sotto ogni punto di vista”.

