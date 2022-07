'Le avventure di baby Lucre'

La piccola Lucrezia, che il primo luglio ha festeggiato i suoi primi due anni, ancora non lo sa... ma è già famosa. Complice i libri realizzati da sua mamma.

La piccola Lucrezia, che il primo luglio ha festeggiato i suoi primi due anni, ancora non lo sa... ma è già famosa. Complice i libri realizzati da sua mamma, nostra amica e collaboratrice Viviana Fornaro che, dalla pandemia, non ha smesso di far sognare e fantasticare. Ecco allora che, per l’occasione, esce il suo quarto libro, più semplice e meno strutturato dei primi, in venti pagine, ma molto simpatico e leggero. È il particolare ‘regalo’ che i suoi genitori, Viviana e Fabrizio, hanno voluto donarle. Le prime 30 copie, saranno omaggiate ad amici e parenti, mentre per chi volesse leggere l’opuscolo comodamente dal proprio smartphone, potrà scaricarlo al sol costo di 2,99€, mediante le migliori piattaforme (Amazon, Mondadori, Hoepli, Feltrinelli, ect). Il libro è adatto ai più piccoli: si ritroveranno nelle sue avventure al maneggio dai cavalli, sulla bicicletta, con gli amichetti, insieme ai genitori per altre attività. “La rima giusta è uscita dal cuore: – spiega l’autrice – vivendola 24h, possiamo coglierne bellezza, stupore, scoperta e soprattutto la crescita e gli insegnamenti che talvolta sono proprio i più piccoli a dare a noi adulti. Ancora una volta, il mio messaggio, è quello di dare ampio spazio alla fantasia, prendendo spunto dai nostri figli che ne sono l’esempio”. Ecco allora questo libro estivo e simpatico... per un compleanno davvero particolare.

