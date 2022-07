L’Amministrazione comunale di Inveruno guidata da Sara Bettinelli ha consegnato le borse di studio agli studenti inverunesi meritevoli. “Sono stati consegnati sia i premi a chi ha sostenuto con profitto gli esami di licenza di terza media, sia ai diplomati alla maturità con un voto superiore a 92/100”, commenta Nicoletta Saveri, assessore alla pubblica istruzione. I licenziati all’esame di terza media con un voto pari a 10/10 sono: Sofia Giulia Bandera, Emma Branca, Margherita Cucchetti e Federico Lamperti. Le studentesse che hanno sostenuto l’esame di maturità con un voto superiore a 92/100 sono: Elisa Colombo e Jenny Vignati.

