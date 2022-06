La 'Champions' a Cuggiono

Una serata di festa, di entusiasmo, cori, canti e voglia di esultare... se da alcuni mesi si è potuti tornare allo stadio, dopo 11 anni i tifosi del Milan sono tornati a celebrare uno scudetto. Il ‘Milan Club’ Cuggiono ha celebrato l’evento con una grande cena con ‘ospite’ la storica Champions League vinta nel 2007.

