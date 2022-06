LIUC: Green Transition Hub

Si inaugura in LIUC il Green Transition Hub, un centro di aggregazione di competenze e conoscenze sui temi della transizione ecologica.

Si inaugura in LIUC il Green Transition Hub, un centro di aggregazione di competenze e conoscenze sui temi della transizione ecologica. Un nuovo tassello che si aggiunge alle tante attività sviluppate dall’Ateneo, in linea con la filosofia del trentennale LIUC, pensato proprio con un occhio di attenzione al 'green'.

Ricerca, didattica e divulgazione sono le tre aree in cui si articola l’attività dell’Hub con un approccio interdisciplinare: nel corso dell’evento verranno presentate le iniziative intraprese nel corso dei primi mesi di attività nel 2022 e verranno anticipati i primi risultati dei progetti in corso. Inoltre, una tavola rotonda, a cui parteciperanno membri dell’advisory board e stakeholder, sarà l’occasione per discutere i trend attuali e di frontiera in tema di sostenibilità ed economia circolare, al fine di raccogliere le impressioni degli esperti del mondo aziendale e accademico e delineare le traiettorie di sviluppo delle iniziative dell’Hub per il prossimo futuro.

