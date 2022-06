La Fiaccolata Avis

Quaranta edizioni per la tradizionale fiaccolata organizzata dalla sezione Avis di Marcallo con Casone, in collaborazione con Admo, Aido e con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

Quaranta edizioni per la tradizionale fiaccolata organizzata dalla sezione Avis di Marcallo con Casone, in collaborazione con Admo, Aido e con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. La manifestazione, che ha l'obiettivo di promuovere i valori del 'dono del sangue', si terrà sabato 25 giugno con partenza alle 11 dalla splendida chiesa dei Santi Martino e Stefano in Montemagno (AT), edificio del XVII secolo affacciato su una delle piazze più belle del Piemonte con una maestosa scalinata a tre terrazze che richiama il disegno della celebre Piazza di Spagna a Roma. L'arrivo previsto dei tedofori a Marcallo sarà per le 21 in piazza Italia presso il monumento del Donatore.

