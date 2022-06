Dottorato LIUC: più fondi per le borse di studio

La LIUC investe sempre di più nella formazione dei giovani, anche con il Dottorato di Ricerca in Management, Finance e Accounting, giunto al 38° ciclo.

La LIUC investe sempre di più nella formazione dei giovani, anche con il Dottorato di Ricerca in Management, Finance e Accounting, giunto al 38° ciclo. Quest’anno la novità principale è l’aumento del valore della borsa di dottorato (ora pari a 1.500 euro mensili, rispetto ai 1.200 euro stanziati fino allo scorso anno) per renderla maggiormente appetibile rispetto alle offerte di lavoro ricevute dai giovani laureati. 8 le posizioni con borsa, di cui 3 per le quali si dispone di un contributo da fondi del PNRR dedicati a Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Rivoluzione verde e transizione ecologica e Infrastrutture per una mobilità sostenibile.

Inoltre, è prevista un'ulteriore borsa in convenzione con l’Istituto Superiore di Sanità con l’obiettivo di approfondire il tema dell’e - learning per l’acquisizione di competenze nell’ambito della salute pubblica.

“A livello di programma – spiega la professoressa Valentina Lazzarotti, Delegato del Rettore al Dottorato di Ricerca – la principale novità riguarda l’incremento di attività di tipo seminariale, con docenti provenienti da altri Atenei, nazionali ed esteri su temi, quali la sostenibilità, che sono considerati cruciali anche nel Piano strategico del nostro Ateneo. Inoltre, cerchiamo di aumentare le possibilità di esperienze di valore in sedi estere di prestigio ancora grazie a ulteriori risorse dedicate”.

Il percorso di dottorato è incentrato sullo studio delle principali teorie economiche e di management, con grande attenzione alle metodologie per la ricerca. LIUC assegna un tutor di supporto per l’intero percorso a ciascun dottorando che potrà, inoltre, affiancare i docenti senior nella loro attività didattica e partecipare attivamente a progetti realizzati dai Centri di ricerca della LIUC Business School. Per informazioni (la scadenza del bando è il 15 luglio): https://www.liuc.it/corsi-di-studio/phd-program/management-finance-and-a...

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!