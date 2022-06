Luglio e, come vuole la tradizione, allora ecco la 'Festa di Nosate'. Tre giorni, insomma, tutti da vivere. Gli appuntamenti, allora, il 2, 3 e 4.

Luglio e, come vuole la tradizione, allora ecco la 'Festa di Nosate'. Tre giorni, insomma, tutti da vivere e che prenderanno il via il 2, dalle 19 in piazza Borromeo, con la 'Pizza sotto le Stelle', quest'anno in chiave pop; si perché, dalle 21.30, il centro del paese si animerà con la musica di 'Iveco Party Band'. Quindi, domenica 3, dalle 12.30 in oratorio, sarà la volta del pranzo per il 55° anniversario di sacerdozio di don Giuseppe, mentre lunedì 4, dalle 21.15 sempre in oratorio, spazio alla tradizionale estrazione a premi a favore della Parrocchia.

