ALA: sei nuovi mezzi green

Sono un esempio di mobilità sostenibile e ALA, che del rispetto per l’ambiente ha fatto la propria bandiera, prosegue nel percorso virtuoso che la porterà, via via, ad avere una flotta sempre più green. Dal mese prossimo entreranno, infatti, in servizio i sei nuovi acquisti: si tratta di quadricicli che, dotati di vasca e alimentati elettricamente, saranno destinati agli operatori impegnati nel servizio di spazzamento manuale di strade e piazze dei Comuni serviti. Affiancheranno i veicoli alimentati a metano già destinati alla attività di raccolta rifiuti.

Rispetto ai veicoli a combustione interna, ossia quelli tradizionali alimentati a diesel, benzina o gas, questi elettrici circolano senza emettere emissioni, concorrendo al complesso quanto necessario processo di decarbonizzazione. La riduzione dell’impatto ambientale non è, tuttavia, l’unico vantaggio: necessitando di poca manutenzione rispetto agli altri mezzi, richiedono una gestione più snella e meno onerosa e, non ultimo, contribuiscono a ridurre l’inquinamento acustico, considerando che sono molto silenziosi, soprattutto a bassa velocità.

Anche ALA, dunque, investe sulla e-mobility, la mobilità elettrica che sta conquistando spazi di mercato e di utilizzo sempre più ampi. Ricordiamo che, dall’ottobre scorso, anche lo spazzamento manuale effettuato sul territorio di Villa Cortese si giova di due mezzi elettrici: sono quelli utilizzati dalla cooperativa Jolly Service, che si è aggiudicata il servizio anche a fronte della dotazione di mezzi ecologici. Nelle gare che bandisce, ALA riconosce, infatti, un punteggio superiore a quei fornitori che sostengono la filosofia green.

