Primo incontro, lo scorso 14 giugno, di 'Giocare in rete: dalla paura alla fiducia. Cosa può fare un genitore?'. Adesso altri due appuntamenti, il 21 e il 28.

Momenti importanti per confrontarsi, riflettere e capire. 'Giocare in rete: dalla paura alla fiducia. Cosa può fare un genitore?': così, dopo il primo incontro (il 14 giugno scorso), adesso di proseguirà il 21 e 28, sempre alle 21 e sempre in Villa Rusconi a Castano, con le altre due serate in calendario. "Il primo appuntamento è andato molto bene - commenta Flavio Gajo, presidente di 'Progettando Castano Primo' - Gli argomenti trattati sono stati molto interessanti e i due relatori (la dottoressa Silvia Martella - pedagogista - e il dottor Stefano De Ciechi - consulente informatico), molto bravi, sono riusciti a coinvolgere le persone presenti e a far passare il messaggio di fondo dell'iniziativa che è quello di non spaventare i genitori sui possibili rischi della rete e del gioco in rete, ma di fornire loro conoscenza e strumenti concreti con cui gestire al meglio questo strumento soprattutto con i ragazzi". Ed ecco, allora, che i prossimi incontri saranno incentrati proprio su come creare un rapporto corretto con i giovani per poterli guidare ad un uso consapevole della rete e dei giochi online.

